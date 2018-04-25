القاهرة -أ ش أ

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات على أن ترسلها بدورها للإدارات التعليمية يفيد حظر قيام أي مدرسة بنشاط خارج أسوارها بدون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الإشرافية على أن تقوم الإدارات بإخطار جميع المدارس الخاصة والدولية الواقعة في نطاق إشرافها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن هذا التعميم جاء على خلفية ما ذكرته وسائل إعلام بشأن قيام مدرسة دولية تابعة لإدارة القاهرة الجديدة بتنظيم رحلات دون الحصول على موافقات أمنية للتنسيق والتأمين مما عرض حياة عدد من الطلاب للخطر.

وأضافت أنه بمجرد النشر قامت على الفور مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى عبير إبراهيم بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة, والتي أفادت بأن إدارة المدرسة قامت برحلة للطلاب بدون استخراج أي تصاريح أمنية وكلفت عبير إبراهيم لجنة من الشئون القانونية والتعليم الدولي بالتحقيق في الواقعة.