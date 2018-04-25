ميونخ - أ ش أ

وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمينا خارج الديار على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة “2-1″، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا” معقل البايرن، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

تقدم بايرن بهدف في الدقيقة “28” عبر لاعبه جوشوا كيميش بتسديدة قوية خدعت حارس الريال كيلور نافاس، ثم تعادل الفريق الإسباني عبر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة “44”، قبل أن يحرز البديل ماركوس أسينسيو هدف الفوز للفريق الملكي في الدقيقة “57”.

الفوز قرب ريال مدريد من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد اللقب القاري في الموسمين الماضيين، حيث سيحتاج في لقاء الإياب على ملعبه للتعادل أو حتى الخسارة بهدف لضمان التأهل للنهائي، فيما سيكون على الفريق الألماني ضرورة الفوز بفارق هدفين للوصول للنهائي الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية “مدريد” يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من مواجهة روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز الليفر على ملعبه بنتيجة “5-2”.