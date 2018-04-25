عواصم المحافظات -أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الأربعاء حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي القليوبية تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 3 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم كما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 4 مصانع للمواد الغذائية بشبرا الخيمة بدون ترخيص لاستخدامها سلع مجهولة المصدر.

وفي الدقهلية قرر المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي غلق صيدليتين إداريا لمدة شهر لحين إزالة أسباب الغلق لفتحها وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بقرية ميت أبو الحسين بمركز أجا ومدينة جمصة.

وفي سوهاج قال مدير الأمن اللواء عمر عبدالعال إن الحملات أسفرت عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري و4 قضايا اتجار وتعاطي مخدرات كما تم تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات ومباني مخالفة بدائرة مركز أخميم وجرجا وساقلتة لافتا إلى أن الحملات نفذت 5573 حكما قضائيا وتحصيل غرامات بمخالفات قضائية بلغت جملتها 79 ألفا و300 جنيه.

وفي الغربية قال مدير الأمن اللواء طارق حسونة إن الحملات أسفرت عن ضبط 125 هاربا من أحكام جنائية فضلا عن إلقاء القبض على 8 من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط 7 أسلحة نارية و6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة و9 من الهاربين والمطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه بالإضافة إلى تحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي المنيا أسفرت الحملات حسب بيان صادر عن مديرية الأمن اليوم عن تنفيذ 164 حالة تعدي متنوعة ما بين (حماية النيل- وأملاك الري- وأملاك الإدارة الزراعية- وأملاك الدولة – أملاك الطرق والكباري).

وفي سياق متصل شنت شرطة المرافق حملة على جميع شوارع وميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 520 مخالفة ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص محاضر و إشغال طريق وإزالة إدارية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص و5 قضايا اتجار بالمخدرات فضلا عن تحرير 2787 مخالفة مرورية إلى جانب ضبط 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة و23 قضية مسطحات و45 قضية تموينية متنوعة كما تم تنفيذ 1500 حكم قضائي متنوع.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.