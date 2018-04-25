القاهرة - أ ش أ

قام الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لمتابعة سير عمليات شفط المياه في الأماكن المتضررة من الأمطار.

والتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية -خلال جولته التفقدية- مع عدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم.

وقام الوزير بمفاجأة العاملين بمحطات الكهرباء والمياه بالمنطقة لتفقد كفاءة تشغيلها والتأكد من عدم وجود تقصير في عمليات سحب وشفط المياه.