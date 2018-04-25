شبه جزيرة سيناء … موقع إستراتيجيي فريد ومفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم 2018/04/25 - 21:34 شبه جزيرة سيناء … موقع إستراتيجيي فريد ومفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم2018-04-25T21:34:09+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة نجدة القاهرة تتلقى بلاغاً يفيد بإحتجاز أتوبيس يستقله طلاب بسبب مياه الأمطار بالمعادي بدء فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018 بالبحرين مفوض الإتحاد الأوروبي للطاقة يؤكد إستمرار دعم مشروعات البترول المصرية مصر والإتحاد الأوروبي بؤكدان أهمية إستمرار دعم قطاع الطاقة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وزير القوى العاملة يسلم 1175 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية انطلاق اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية فى القاهرة
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