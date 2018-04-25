لندن - أ ش أ

تراجع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الأربعاء.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.07 نقطة بنسبة 0.31% لتسجل 5.25 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.52 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.70 دولار.

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة “هيرميس” 0.07 نقطة بنسبة 2.50% لتسجل 2.73 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 3.08 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.73 دولار.

وتراجعت شهادات إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية 0.55 نقطة بنسبة 0.99% لتسجل 5 دولارات، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5 دولارات، وهو أقل مستوى لها أيضا.

واستقرت شهادات إيداع “أوراسكوم تيليكوم” عند 0.25 دولار.