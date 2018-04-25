أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

عيد يتجدد كل عام في ذكرى تحرير أرض الفيروز الغالية.. تلك الأرض التي استعادتها مصر بتصرف حكيم من القيادة المصرية السابفة قبل 36 عامل لتنهي بذلك وجعا طالما أصاب المصريين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد -في كلمة ألقاها اليوم، لجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء- ان تجربة استعادة سيناء بالحرب والسلام، اثبتت ان المصري لا ينسى ثأرا ولايرضى هزيمة، وانه قادر على حمايه بلده حربا وسلاما، مشيرا إلى أن الاطماع في سيناء لم تنتهي وهناك شبكات ارهابية تواصل السعي للنيل من ارض سيناء.

بالفيديو..السيسي: تحرير سيناء تخليد لقوة المصريين.. والاطماع فيها لم تنتهي

السيسي يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء عبر “تويتر”

محليا، شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء سقوط أمطار مصحوبة بتيارات هوائية شديدة وبرق ورعد، مما تسبب في تأثر حركة الطرق العامة والرئيسة، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء السادة المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية بكافة المحافظات إلى الدرجة القصوى.

رئيس الوزراء يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الأمطار تنهمر على القاهرة.. والبرق يضئ السماء

شمال سيناء تتعرض لموجة من الأمطار والطقس السيئ

أمطار غزيرة ببني سويف تعيق المرور وتعطل مظاهر الحياة

وأعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال احتمال سقوط أمطار شديدة مساء اليوم على القاهرة الجديدة والتجمع واكتوبر.

بالفيديو.. الأرصاد: احتمال سقوط أمطار شديدة على التجمع وأكتوبر

وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء متابعتها لتداعيات سوء الأحوال الجوية، تم تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار الغزيرة بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة حيث تم شفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة.

عقب اعمال شفط ورفع وتصريف المياه الناتجة عن سوء الاحوال الجوية بالتجمع الخامس Geplaatst door ‎مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – مصر‎ op woensdag 25 april 2018

بالفيديو.. تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار خاصة في القاهرة

وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, بعض المواقع التي تضررت من جراء سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية بمدينة القاهرة الجديدة.

بالفيديو.. وزير الإسكان يتفقد أعمال مواجهة آثار الأمطار بالقاهرة الجديدة

من جانبه وجه اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أى تراكمات حدثت نتيجة الأمطار المفاجئة مساء امس الثلاثاء .

سيارات لشفط المياه المتراكمة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق بالجيزة

وأعلن محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد حالة التأهب في الأجهزة التنفيذية بسبب تعرض منطقة العين السخنة لموجة من الطقس السئ وهطول شديد

للأمطار تسببت في إغلاق الطريق الرابط بالسويس والبحر الأحمر ناحية العين السخنة.

إغلاق طريق السويس – العين السخنة بسبب الأمطار الشديدة

عربيا ودوليا، حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون -اليوم الاربعاء- امام الكونجرس الامريكي من “حرب تجارية بين حلفاء” داعيا الولايات المتحدة الى “اعادة ابتكار التعددية” على وقع تصفيق اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

ماكرون يحذر امام الكونجرس من “حرب تجارية بين حلفاء”

أعلن مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4.4 مليار دولار (3.6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.

الجهات المانحة لسوريا تتعهد بتقديم 4.4 مليار دولار

صرح رئيس إدارة العمليات لدى قيادة الأركان العامة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي بأن القوات الروسية الجوية دمرت نحو 70 صاروخا من أصل أكثر من 100 صاروخ غربي أطلقت على سوريا أثناء الهجوم الثلاثي.

روسيا تعلن تدمير 70 صاروخا خلال الهجوم الثلاثي على سوريا

محليا، استكمالا لمراحل العملية الشاملة سيناء 2018 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية يواصل ابناء الشعب المصرى من القوات المسلحة والشرطة تقديم اروع ملاحم البطولة والتضحية فى معركة الشرف لملاحقة ودحر العناصر الارهابية وتدمير بنيتهم التحتية واستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وفداء.

بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op dinsdag 24 april 2018

بالفيديو..القوات المسلحة تعلن البيان الـ20 لنتائج العملية “سيناء 2018”

بالصور.. البيان رقم 20 عن العملية الشاملة “سيناء 2018”

اقتصاديا، أعلن إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية انه سيتم طرح السلع في معرض (رمضان كريم) بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، وتقوم الغرفة بدعمها من خلال تحمل الخدمات اللوجستية التي تتيح للتجار وضع تخفيضات كبيرة على أسعار السلع.

تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع بمعارض “رمضان كريم”

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى 3 % مما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار

رياضيا، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اليوم /الأربعاء، إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر تأجيل إعلان قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الخميس في منافسات الدوري الممتاز.

البدري يقرر إعلان قائمة الأهلي “غدا” استعدادا لمواجهة الزمالك

كشف استطلاع أجرته صحيفة “ماركا” الاسبانية ونشرت نتائجه اليوم (الأربعاء) تأييد 64 بالمئة، من رواد الصحيفة، إمكانية تتويج نجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، رغم الحضور القوي للنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين يستحوذان عليها، في آخر 10 سنوات.

استطلاع لصحيفة “ماركا” يتوقع تتويج صلاح بجائزة الكرة الذهبية

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استردت قواتنا المصرية المسلحة ارض سيناء في 25 ابريل عام 1982 بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وﻷنها قطعة غالية في قلب كل مصري.. كان لموقع أخبار مصر هذا اللقاء مع هدى صابر منسي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء حول واقع سيناء الان .. وفي المستقبل القريب.

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