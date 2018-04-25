القاهرة - أخبار مصر

أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال احتمال سقوط أمطار شديدة مساء اليوم على القاهرة الجديدة والتجمع واكتوبر.

واضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية – خلال مداخلة مع التليفزيون المصري – أن هناك حالة عدم استقرار في الطقس وسقوط الامطار الغزيرة الرعدية مستمرة على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

وأوضح “عبد العال” أن غدا ستخف حدة الطقس على الوجه البحرى والقاهرة ولكن ستستمر حالة عدم الاستقرار على جنوب سيناء ومدن القناة.