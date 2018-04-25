اخبار مصر- شيرين حسين

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا استعرضت خلاله ما تم إنجازه من مواد اعلامية خاصة بأسبوع الجاليات “إحياء الجذور”، المقرر انطلاقه بالإسكندرية يوم 30 أبريل الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن كامل شكرها لفريق عمل فيلم ” العودة للجذور ” وأغنية ” “أجمل ايامنا” ،لما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة القليلة الماضية طوال عمليات التحضير والتنفيذ للفيلم الخاص بأسبوع الجاليات، والتغلب على كافة التحديات التي واجهتهم ، مشيدة بالجوانب المختلفة التي تناولها العمل والتي عبرت بشكل حقيقي عن عمق العلاقات التاريخية بين شعوب مصر واليونان وقبرص.

من جانبه، قال الموسيقار والملحن عادل حقي، صاحب الأصول اليونانية القبرصية والمشارك في فيلم “العودة للجذور “، إنه عند علمه بأن هناك فعالية خاصة بالاحتفاء باليونانيين والقبارصة الذين كانوا يعيشون في مصر لم يصدق، معربًا عن تقديرة الشديد لجهود وزارة الهجرة في خلق أفكار بشأنها إيجاد مزيد من الترابط بين الشعوب الثلاثة.

وأكدت يسر فلوكس مخرجة الفيلم. ان فريق عمل فيلم “إحياء الجذور” غمرته حالة من الحب كانت دافعًا قويًا لأن يخرج العمل بهذا الشكل طيلة فترة إنتاجه بمراحله المختلفة رغم ضيق الوقت الذي سبق التحضير له، إلا أن الحافز لإنجاز الفيلم بالشكل المعبر عن حالته ومضمونه بقي حيًا حتى الانتهاء منه، مؤكدا أنه على المستوى الشخصي كان تملّكه حماس كبير لإخراج كل جزئيات العمل الفنية بروح نوستوس “إحياء الجذور”.

ويروي فيلم “إحياء الجذور”، الذي نفذته وانتجته شركة “تواصل فالكون ” للعلاقات العامة عن عمق المشاعر والعلاقات التي تربط الجاليات القبرصبة واليونانية التي تعيش بمصر، وقالت سمر مدكور مدير عام شركة تواصل ، ان الفيلم التسجيلي تدور أحداثه بين مدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمنهور ، يروي بسان ابطاله الحقيقين تاريخ وذكريات الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر، وأجمل لحظاتهم في هذا البلد، وحالة الشجن التي تنتابهم عند سفرهم إلى الخارج، ومدى الحنين الذي يغلبهم للعودة إليه مرة أخرى، ويظهر الفيلم مدى الحب والتقدير التي تكنه كلتا الجالتين للشعب المصري، وروح التآخي والمحبة المتأصلة بين الشعوب الثلاثة التي تتضح جليًا في كلماتهم تجاه مصر الحاضنة والمرحبة بكافة شعوب الأرض دون تمييز أو محاباة، فالجميع على أرض هذا البلد ينعم بالأمن الأمان وينغرس بداخله أسمى معاني الإنسانية وأنبلها.

وقال شريف خالد رئيس مجلس ادارة تواصل وفالكون ، ان هذا الفيلم اهداء لوزارة الهجرة ، ليذاع في مختلف القنوات التليفزيونية المصرية بدءًا من اليوم، وليكون بمثابة إشارة البدء لأسبوع الجاليات “إحياء الجذور” المقرر انطلاقه من مدينة الإسكندرية يوم 30 أبريل الجاري بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظيريه اليوناني والقبرصي.