امريكا-رويترز

حذف موقع فيسبوك عددا من الحسابات والصفحات التي كانت تنشر إعلانات وتبيع أرقام تأمين اجتماعي وعناوين وأرقام هواتف مسروقة وأرقام بطاقات ائتمان مزعومة لعشرات الأفراد وذلك عقب تقرير نشره موقع مازربورد الإخباري على الانترنت.

وقال متحدث باسم فيسبوك ”التدوينات التي تحتوي على معلومات مثل أرقام تأمين اجتماعي أو معلومات عن بطاقات ائتمان غير مسموح بها على فيسبوك ونحن نحذف هذه المواد عندما نعلم بوجودها“.

وينشر متسللون في قطاع الانترنت معلومات خاصة على الشبكة الاجتماعية وقال موقع مازربورد إن فيسبوك احتوى على هويات وأرقام ضمان اجتماعي مسروقة لسنوات.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقا مشددا بشأن كيفية حمايتها لبيانات العملاء بعدما تورطت فيسبوك في فضيحة ضخمة ترتبط بحصول شركة استشارية على