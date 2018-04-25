العريش -أ ش أ

تعرضت محافظة شمال سيناء مساء اليوم الأربعاء لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وموجة من البرد .

وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع والميادين بالمياه , وكذا توقف المياه على الطرق , كما توقفت حركة الحياة في الأسواق بسبب الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة .

ومن جانبها أكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى .

يذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت الليلة الماضية لموجة من الأمطار الرعدية وانخفاض فى درجات الحرارة وموجة من البرد , كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطة , وذلك نتيجة للأمطار التى سقطت على مناطق متفرقة فى المحافظة خلال الساعات الماضية وجارى متابعة الموقف وتطورات الظروف الجوية .