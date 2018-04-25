نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
الأمطار تنهمر على القاهرة.. والبرق يضئ السماء
بالفيديو.. وزير الإسكان يتفقد أعمال مواجهة آثار الأمطار بالقاهرة الجديدة
بالفيديو.. تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار خاصة في القاهرة
إجمالي أرباح شركة “فاكسيرا” 128 مليونا و 612 ألفا
شركة مصرية تفوز بمناقصة دولية للكهرباء في موريتانيا
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