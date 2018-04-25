اعداد: وليد مدكور

الأمطار تنهمر على القاهرة.. والبرق يضئ السماء

بالفيديو.. وزير الإسكان يتفقد أعمال مواجهة آثار الأمطار بالقاهرة الجديدة

بالفيديو.. تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار خاصة في القاهرة

إجمالي أرباح شركة “فاكسيرا” 128 مليونا و 612 ألفا

شركة مصرية تفوز بمناقصة دولية للكهرباء في موريتانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بئر نفط بإندونيسيا لـ59 قتيلا ومصابا

روسيا تعلن تدمير 70 صاروخا خلال الهجوم الثلاثي على سوريا

انبي يفوز علي طنطا 3-1..وتعادل الداخلية ووادي دجلة بالدوري

استطلاع لصحيفة “ماركا” يتوقع تتويج صلاح بجائزة الكرة الذهبية

وزير الثقافة السعودي يستقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم في الرياض

تناول الكافيين أثناء الحمل مرتبط بزيادة وزن الطفل

سنغافورة تودع أول دب قطبي يولد في مناخ مداري

ضبط 6645 قرصا مخدرا وكمية من الحشيش في حملات بالإسكندرية