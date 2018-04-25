أخبار مصر

حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم

قال اللواء على حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق إن عيد تحرير سيناء له مكانه خاصة في قلوب كل المصريين لأن سيناء تمثل قدس الأقداس بالنسبة لمصر حيث أنها البقعة الغالية التى كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من أطماع الغزاه الذين كانوا ياتوا الى مصر على مر التاريخ من الاتجاه الشرقي لمصر وعلى أرضها.

وأضاف حفظي في حواره الخاص ل”أخبار مصر” التضحيات كثيرة من أبناء مصر عندما تمكن الجانب الاسرائيلي من الاستيلاء على أرض سيناء في عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ في سته ايّام ظل أبناء مصر المخلصين الشرفاء يصرون على استعادة الارض والكرامة مهما تكون التضحيات فاستمروا لمدة ٢٢ عاماً في صراع متنوع أشتمل على ٦ سنوات ما بين صراع عسكري و9 سنوات صراع سياسي و٧ سنوات صراع تفاوضي تحكيمي إلى أن تم إسترداد أخر شبر من سيناء ولَم تكن المعارك السياسية والتحكيمية أقل ضراوة من الصراع العسكري الذي أمتد لمدة سنوات.

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