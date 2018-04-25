كوبنهاجن -رويترز

قضت محكمة دنمركية اليوم الأربعاء بسجن المخترع بيتر مادسن مدى الحياة لقتله صحفية سويدية وتمثيله بجثتها على متن غواصة من صنعه في ميناء كوبنهاجن في أغسطس 2017.

المخترع الدنمركي بيتر مادسن يصل إلى جلسة استماع في كوبنهاجن يوم 23 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز. يحظر استخدامها في الدنمرك ويحظر بيعها لأغراض تجارية أو تحريرية في الدنمرك.

واعتقلت الشرطة مادسن في 11 أغسطس العام الماضي عندما خرج من الغواصة من دون الصحفية كيم وول (30 عاما) التي ركبت معه الغواصة المصنوعة في المنزل في اليوم السابق.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إن الأمواج جرفت ذراعي وساقي وول إلى الشاطئ في كوبنهاجن كما عثرت السلطات بعد ذلك على رأس وتوصلت إلى أنه رأسها.