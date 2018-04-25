ابو ظبى-رويترز

انطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم الأربعاء في دورته الثامنة والعشرين بمشاركة 1350 عارضا من 63 دولة من بينها بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام.

يرفع المعرض في دورته الجديدة شعار (نبني المستقبل) ويقدم أكثر من 500 ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات. واختير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (شخصية المعرض) بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

يشمل برنامج المعرض نحو 830 ندوة وجلسة حوارية وحلقة نقاشية كما يستضيف مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين والمثقفين من بينهم الفائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام.

ويستمر المعرض بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الأول من مايو القادم.