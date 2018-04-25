دبي - رويترز

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء مع اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم قيادية، بينما دفعت أسهم القطاع العقاري سوق دبي إلى التراجع.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 1 % بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من عامين في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 % وهبط سهم إعمار العقارية 1.5 % بينما انخفض سهم داماك 2.2 %. وتراجع السهمان منذ بداية العام، وبلغت نسبة انخفاض سهم إعمار 17.3 % وداماك 18.2% لأسباب كان أبرزها القلق بشأن آفاق سوق العقارات.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 %، وصعد سهم بروة العقارية 1.6 % بعد أن قالت الشركة إنها ستطلب موافقة المساهمين على زيادة سقف الملكية لغير القطريين إلى 49 % من 25 %.