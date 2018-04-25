الطور -أ ش أ

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف, أنه تمت إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح, وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكد ملاك – في بيان اليوم الأربعاء – أن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانيء البحر الأحمر, مشيرا إلى أن اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر شدد على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية; حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.