اخبارمصر- سماء المنياوى

بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود التنسيق والمتابعة لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يتم تكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة حيث تم شفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة، وذلك على النحو التالي:

– المنطقة الجنوبية باستخدام عدد (37) شفاط, وعدد (3 مواتير محمولة).

– المنطقة الغربية باستخدام عدد (6) شفاط مياه.

– المنطقة الشرقية باستخدام عدد (6) شفاط مياه.

– دعم القاهرة الجديدة بعدد (29) سيارة شفط مياه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بمحافظات (القاهرة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – المنيا).

وجاري العمل في عدد (9) نقاط على النحو التالي:

– المعصرة (طريق الأوتوستراد أمام مركز شباب المعصرة), منشية ناصر (كوبري الملك خالد), المعادي (أمام مستشفى القوات المسلحة كورنيش النيل), البساتين (أمام محطة وطنية), طره(امام كنيسة طره – مصنع النشا), الخليفة(مدخل عين الحياة – الخيالة- منطقة الكردي), مصر القديمة(بين الأديرة).

مع استمرار التواجد الكثيف لكافة الخدمات المرورية والأمنية، والجدير بالذكر أن كافة محطات الوقود بالقاهرة الجديدة تعمل حاليا بعد فترة توقف محدودة أمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وإعادة ضخ مياه الشرب بطاقة منخفضة تدريجيا.

كما تم الانتهاء من شفط تجمعات المياه على طريق الإسماعيلية الصحراوي (مدخل الشروق 2 حتى المركز الطبي العالمي)، وإزالة الإطماءات على طريق (طابا- نويبع) وإعادة تسيير الحركة عليه، وجاري إزالة الإطماءات على طريق (الزعفرانة – العين السخنة)، واستمرار تحويل حركة المرور من الطريق إلى طريق (الجلالة – القاهرة).

وقد تم تفعيل العمل بغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع المحافظات لرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى على الطرق والمعدات الثقيلة وكافة الخدمات والإمكانات بالمحافظات.

كما توجه السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة إلى القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال إزالة آثار مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

وفيما يخص وزارة النقل فقد تم شفط المياه من كافة تجمعات المياه على الطرق المتأثرة، ويتم المرور على جميع قطاعات الطريق الدائري في كافة الاتجاهات للتأكد من عدم وجود أية تجمعات للمياه.

هذا وتهيب الأجهزة المعنية بأهمية توخي الحذر نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في عدد من المحافظات نتيجة احتمالات حدوث سيول بمحافظات (جنوب سيناء – شمال سيناء – السويس – البحر الأحمر)، وهطول الأمطار على السواحل الشمالية (بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والشرقية.

كما يُنصح بالمتابعة المستمر لأحوال الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومراقبة حالة الجو قبل استخدام الطرق – خاصة الطرق السريعة – والحرص دائما عند قيادة السيارة واتباع كافة إجراءات الأمان والسلامة.

وأهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ المختلفة والتي تشمل (الإطفاء 180 – الإسعاف 123 – خدمة الطوارئ على الطرق السريعة 01221110000)