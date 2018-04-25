القاهرة -أ ش أ

أكد الأزهر الشريف ثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة الباسلة على اجتثاث البؤر الإرهابية, معتبرا الدماء الطاهرة التي تسقط في الحرب ضد الإرهاب هي ثمن غال للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته.

ونعى الأزهر الشريف استشهاد ثلاثة من رجال القوات المسلحة, وإصابة اثنين آخرين, خلال استكمال مراحل العملية الشاملة (سيناء 2018), الرامية إلى تطهير سيناء من أوكار الإرهاب وفلوله.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني, سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته, ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل, وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.