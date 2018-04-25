اخبار مصر - سماء المنياوى

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، تكفل الدولة المصرية بعلاج طالبين أردنيين أصيبوا بحادث سير بالقاهرة

جاء ذلك خلال استقباله اتصالاً هاتفياً من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث أوضاعهم الصحية

وجه الوزير بتكفل الوزارة بعلاج الطالبين الأردنيين بالكامل مع توفير كامل الرعاية الطبية لهما مشيراً الى انه تم التواصل مع الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب جامعة القاهرة لتكفل الوزارة بعلاج المصاب الأول المحجوز بمستشفى القصر العيني

كما تكفلت الوزارة بعلاج المصاب الثاني المحجوز بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

يُذكر أنه قد تلقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم اتصالاً هاتفياً من السفير الأردني بالقاهرة وذلك لتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة للمصابين مع تحمل نفقات علاجهم

وأبدت وزيرة الهجرة سعادتها وترحيبها الكامل في إطار التعاون الدائم والبناء مع السلطات الأردنية وخاصة السيد سمير سعيد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية

يأتي ذلك انعكاساً لقوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر الدائم على تعزيزها في مختلف المجالات، وعلى احترام الجاليات الأردنية المتواجدة في مصر كما تحترم المملكة الهاشمية الجاليات المصرية المتواجدة بالأردن وتقدم لهم كافة الرعاية