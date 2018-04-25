(رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الانتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل.