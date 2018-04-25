القاهرة - اخبارمصر

وجه الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال إن تحرير سيناء ستظل ذكرى مضيئة في قلوب الشعب المصري موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة والتي تتصدي لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وتسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي

واضاف أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور داعيا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.

وقال إننا نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

كما تقدم المحافظ بالتهنئة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء، والمحافظين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة