موسكو- أ ش أ

أعلن ألكسندر تكاشيف وزير الزراعة الروسي اليوم الأربعاء أنه يؤيد ويدعم مبادرة الحد من واردات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى روسياباعتبارها واحدة من إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية.

واضاف أنه يثق من قدرتهم على إيجاد بدائل لهذه المنتجات.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري إضافة 24 شخصا و14 مؤسسة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لمذكرة توضيحية مرفقة بقائمة القيود الأمريكية الجديدة, أمرت السلطات الأمريكية المستثمرين الأمريكيين بالتخلص من أسهم الشركات الروسية بحلول 7 مايو 2018.