النرويج-رويترز

تشير دراسة نرويجية جديدة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يحتسين الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن.

وفحص الباحثون بيانات عن تناول الكافيين من نحو 51 ألف أم ومدى زيادة وزن أطفالهن خلال فترة الطفولة.

وكشفت الدراسة أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي تناولن أقل من 50 مليجراما من الكافيين (أقل من نصف كوب من القهوة) يوميا خلال الحمل فإن اللواتي كان متوسط تناولهن للكافيين ما بين 50 و199 مليجراما (من نحو نصف كوب إلى كوبين كبيرين من القهوة) يوميا كن أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة لأن ينجبن أطفالا وزنهم زائد بشكل مفرط بحلول العام الأول.

وارتفع معدل زيادة وزن الأطفال مع زيادة معدل استهلاك النساء للكافيين. وبين النساء اللواتي يتناولن ما بين 200 و 299 مليجراما من الكافيين يوميا خلال الحمل كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن بشكل مفرط بواقع 22 في المئة.

وبين النساء اللواتي يصل معدل استهلاكهن للكافيين يوميا إلى 300 مليجرام على الأقل كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة كبيرة في الوزن بنسبة 45 في المئة.

وقالت كبيرة الباحثين إليني بابادوبلو من المعهد النرويجي للصحة العامة ”زيادة تناول الأمهات للكافيين خلال الحمل مرتبط بزيادة مفرطة في النمو خلال الطفولة وتصل إلى البدانة في مرحلة لاحقة“.

وأضافت ”تدعم النتائج التوصيات الحالية بتقليص تناول الكافيين خلال الحمل إلى أقل من 200 مليجرام يوميا“.

وقالت بابادوبلو ”من المهم أن تدرك الحوامل أن الكافيين لا يأتي من القهوة فقط، لكن مشروبات الصودا (مثل مشروبات الكولا ومشروبات الطاقة) يمكن أن تساهم بكميات كبيرة من الكافيين“.

وأظهرت دراسات سابقة أن الكافيين يمر بسرعة عبر المشيمة وقد ارتبط بزيادة مخاطر الإجهاض والحد من نمو الجنين.

وذكرت بابادوبلو أن بعض الدراسات على الحيوانات تشير أيضا إلى أن استهلاك الكافيين قد يسهم في زيادة الوزن المفرطة عن طريق تغيير التحكم في الشهية لدى الطفل أو التأثير في مناطق الدماغ التي تلعب دورا في تنظيم النمو والتمثيل الغذائي.