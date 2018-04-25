القاهرة -أ ش أ

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية, في مجال متابعة نشاطات التيارات الإرهابية والإثارية المحرضة على شبكة الإنترنت, في إغلاق 11 حسابا شخصيا وصفحات رئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية على مدار أسبوع لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية للعناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

كما تمكن قطاع نظم الاتصالات – في مجال مكافحة جرائم الجنائية بكافة صورها – من ضبط 50 قضية جرائم جنائية متنوعة.