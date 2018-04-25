القاهرة -أ ش أ

أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 3 آلاف و608 من نزلاء السجون, والإفراج الشرطى عن 395 سجينا آخرين.

يأتي ذلك إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (/133 2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم, بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.