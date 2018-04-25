القاهرة -أ ش أ

أكد مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء أن حركة الطيران منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية, وارتفاع حدة الغيوم وسقوط الأمطار, قائلا إن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف المصدر أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولا بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ.