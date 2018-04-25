القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن إجمالي أرباح الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وصل إلى 128 مليونا و 612 ألفا حتى 31 مارس الماضي، لافتا إلى أن الخسائر كانت 95 مليونا في عام 2016 , وبعد دعم الوزارة انخفضت الخسائر إلى 67 مليونا في 2017 ثم تحولت الخسائر إلى أرباح هذا العام وصلت إلى 10 ملايين و631 ألفا كصافي أرباح.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الصحة والسكان الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة, والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب القصر العيني .

ووفقا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء فمن المتوقع نتيجة للإصلاحات أن نصل في 2019 إلى صافي أرباح 35 مليونا و247 ألفا، لافتا إلى أنه في الفترة القادمة ستنشئ “فاكسيرا” مراكز للتطعيمات في المطارات لتسهيل تطعيم المسافرين قبل سفرهم.