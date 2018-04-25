اخبارمصر- هند بدارى

هنأ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء

وأشار المحافظ إلى إن تحرير سيناء ستظل ذكري مضيئة في قلوب كل المصريين موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذى تصدى لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها

وأكد أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور داعيا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار

كما تقدم بالتهنئة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوزراء