نواكشوط - أ ش أ

أعلنت وكالة النفاذ الشامل – جهاز حكومي موريتاني خاص بالمياه والكهرباء- اليوم الأربعاء في نواكشوط عن فوز الشركة المصرية السويدي الكتريك للكهرباء في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالمناقصة الدولية لمشروع كهربة ريفية في منطقة آفطوط الشرقي, بإجمالي عشرين مليون دولار.

وجاء فوز الشركة المصرية أمام عشرات الشركات الموريتانية والأوربية, ويمول المشروع من طرف كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وسيزود المشروع ثلاثين منطقة موريتانية بالكهرباء.