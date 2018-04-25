الإسكندرية-أ ش أ

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية خلال حملة شارك فيها مختلف القطاعات والإدارات والأقسام من ضبط 44 قضية إتجار في الأقراص والمواد

المخدرة شملت 6645 قرصا مخدرا و6 “طرب” حشيش تزن كيلو و585 جراما.

كما ضبطت الحملة 116 قضية إشغالات طريق و26 دراجة نارية بدون ترخيص كما ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام و25 قضية تموينية متنوعة و12 قضية تحريض على الفسق واحتساء خمور في الطريق العام.

وفي مجال الأحكام تم تنفيذ 5465 حكما قضائيا شملت 10 جنايات و4162 حبسا جزئيا ومستأنف وغرامات ومخالفات وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة 107 آلاف و265 جنيها.

كما أسفرت الحملة – التي قام بها ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي الغرف التجارية بسوق الجملة بمنطقة النزهة شرق المدينة – عن ضبط أربعة سائقين بحوزتهم 70 طنا من الفاكهة قبل بيعها خارج سوق الجملة بهدف التهرب من دفع الرسوم المستحقة.

وتم إدخال السيارات بحمولتها إلى داخل السوق لبيعها إسهاما في توافر الخضروات والفاكهة بالأسواق بالأسعار المناسبة وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرف التجارية بالسوق.

وضبط – خلال الحملة – 24 قضية تموينية أخرى شملت البيع أزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبط صاحب مخزن “بدون ترخيص” بمنطقة مينا البصل لقيامه بالإتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر حيث ضبط بمخزن بعد تقنين الإجراءات 1100 وحدة جيلى سليكون واقى للأرجل مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم “بدون ترخيص” لقيامه بتصنيع السجق غير الصالح للاستهلاك الآدمي حيث ضبط بحوزته 1100 كجم من السجق وفول الصويا وألوان صناعية محظور إضافتها على الأغذية.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.