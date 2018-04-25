اخبارمصر - سماء المنياوى

يفتتح السفير الدكتور هشام النقيب معرض فن تشكيلي للفنان رضا عبد الرحمن (فن مصرى) بالقنصلية العامة بنيويورك الجمعة القادمة حيث يعرض الفنان فى هذا المعرض ٣٠ عملا فنيا تمثل اهم أعماله التى أنجزها بنيويورك منذ انتقاله اليها عام ٢٠١٤، بالاضافة الى اطلالة سريعة على رحلته الفنية من خلال مجموعة من الاعمال الفنية من سنوات مختلفة

ويقول رضا عبد الرحمن إن هذا العرض يعتبر أهم معارضه فى نيويورك لانه فى بيت العائلة المصرية بنيويورك وهى المرة الأولى التى يتم فيها إقامة معرض بالقنصلية فى ثوبها الجديد الذى يليق باسم مصر بعد ٣٠ يونيو

ويهدى الفنان هذا المعرض الى وطنه الغالى مصر، وقد تم دعوة جميع المهتمين والاعلاميين بنيويورك لحضور هذا الحدث ،وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٧ ابريل فى تمام السادسة مساء

جدير بالذكر ان الفنان رضا عبد الرحمن تبرع بأحد اهم أعماله لصالح مستشفي المنصوره للمسالك البوليه خلال الحفل الخيري الكبير الذي اقامه النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك