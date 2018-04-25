القاهرة -أ ش أ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء مهلة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية للحجاج الفائزين بتأشيرات هذا العام غدا الخميس/ وذلك بعد انتهاء فترة المد للسداد والتي أقرتها الوزارة; للتيسير على الحجيج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة.

وطالبت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – الفائزين في قرعة حج الجمعيات بسرعة تسديد رسوم الحج من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية عن طريق إيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية, مع اعتبار عدم السداد اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن أول فوج من حجاج الجمعيات سيغادر إلى المدينة المنورة في الثاني من أغسطس القادم على أن تتوالى الرحلات من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان.

وشددت على توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الوزارات المختلفة والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج لخدمة زوار بيت الله. من جانبه, أكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود أن عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين قاموا بتسديد رسوم الحج حتى الآن قد بلغ 97% من إجمالي الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام وعددهم 12 ألف حاج.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت – في وقت سابق – عن أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية حيث تبلغ تكلفة الحج بالمستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تكلفة إجمالية 96,900 جنيه شاملة تذكرة الطيران, والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة إجمالية 82,700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران, المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة إجمالية 72,500 جنيه شاملة تذكرة الطيران, المستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63,600جنيه شاملة تذكرة الطيران.

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.