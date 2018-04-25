الاسكندرية -أ ش أ

أعلن وزير الاوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الدكتور محمد مختار جمعة عدم تناقض القوانين المنظمة لحياتنا العامة لتعاليم الشريعة الاسلامية, حيث ينص الدستور على أن الشريعة السمحاء هى مصدر التشريع وترفض كل اشكال الارهاب والتشدد والعنف.

واشار الوزير خلال لقائه اليوم مع المشاركين فى الحفل الختامى لمعسكرات التدريب والتثقيف للائمة والادارين والقيادات الوسطى التى ينظمها المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالاسكندرية إلى أن وزارة الاوقاف مخولة من قبل الدولة بالولاية على المساجد وفق القانون والشرع وانه لا يجوز للاشخاص القيام بذلك

بادعاء الولاية على المساجد

وقال إن الوزارة مازالت تتلقى الطلبات الكثيرة من الائمة للعمل فى سيناء وانها تقوم حاليا باختيار الاكفاء لتلك المهمة , وكذلك الاعداد لتنظيم

اكثر من 20 الف ملتقى ثقافى خلال رمضان بالمحافظات والتى تنظمها الوزارة , وتحديد ساحات العيد بالميادين العامة للمساجد الجامعة وتنظيم شعيرة الاعتكاف وتوزيع الائمة المتميزين على المساجد الكبرى وفق المقاييس العلمية واتاحة الفرص الاكبر لخريجى الدورات الثقافية وطالب الدكتور جمعة الموظفين العمومين بالتعرف على قوانين العمل والخدمة المدنية لاكتساب ثقافة عامة تساعدهم فى تحسين ادائهم الادارى مشيرا الى الشروط التى تضعها الوزارة لتولى المناصب القيادية أو اجتياز ترقيات من خلال امتحانات شفافة ومتكافئة لاختيار الافضل فى كل القطاعات واتاحة فرص مميزة للمجتهدين, موضحا أهمية معسكرات التثقيف فى كل المحافظات لرفع مهارات كل العاملين بالوزارة وللتعرف على المعالم السياحية والثقافية بها .

ووجه الوزير التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بمناسبتى تحرير سيناء وذكرى تحويل القبلة التي تحتفل وزارة الأوقاف بها يوم الاثنين المقبل بمسجد السيدة

زينب رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

كما قرر وزير الاوقاف عقد لقاء خاص مع المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للقيادات العليا بالوزارة لمعرفة القضايا القانونية التى تخصهم فى

عملهم مع اتاحة القوانين التى تهم عمل الوزارة على موقعها الاليكترونى لتعظيم الاستفادة منه.