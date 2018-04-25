القاهرة - أ ش أ

البحث عن النهاية السعيدة للدوري هو هدف الأهلي من مباراة القمة القادمة أمام الزمالك، فيما سيسعى الفارس الأبيض لمصالحة جماهيره بعدما قدم واحدا من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة.

“القمة 116” هو عنوان مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الخميس على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة ال` 34 من عمر الدوري الممتاز لموسم 2017-2018.

ورغم عدم وجود أي منافسة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما حصد الأهلي لقب الدوري مبكرا، للعام الثالث على التوالي، وللمرة ال` 40 في تاريخه، وفقدان الزمالك حتى فرصة المنافسة على المركز الثاني، إلا أن مباريات الفريقين تظل ذات طابع خاص، وبطولة خاصة بين قطبي الكرة المصرية، لأهمية نتيجتها لدى جماهير وعشاق الناديين.

الأهلي يدخل مباراة القمة بأريحية كبيرة، بعدما قدم موسما استثنائيا هذا العام، نجح خلاله في حصد لقب الدوري للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية المتعلقة ببطولة الدوري، وذلك تحت قيادة فنية من حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

سيطر الأهلي هذا الموسم على كل شئ، ولم يكتف بحصد لقب الدوري، بل واصل تألقه ليحقق أكثر من رقم قياسي هذا الموسم، فالأهلي أصبح أكثر ناد في تاريخ الدوري يحقق أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد برصيد 27 انتصارا حققها في دوري العام الجاري، والرقم قابل للزيادة، حيث تتبقى للأهلي مباراتان في المسابقة أمام الزمالك غدا، ثم أمام المصري يوم 22 مايو المقبل في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع ال` 28 للدوري.

كما كسر الأهلي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري والمسجل باسم نادي الترسانة بعدما سجل 71 هدفا في موسم 1963-1964، ليصل الأهلي هذا الموسم إلى 72 هدفا حتى الآن، ويحطم رقم عمره 54 عاما. واقترب الأهلي من كسر رقم آخر، وهو الرقم القياسي المسجل بنادي الزمالك كأكثر فريق حصد نقاط في موسم واحد، حيث كان ذلك في موسم 2014-2015، بعدما حقق الزمالك اللقب برصيد 87 نقطة.

ويمتلك الأهلي حاليا 85 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام الزمالك والمصري، إذ سيحتاج لتحقيق فوز وحيد للوصول للنقطة 88 وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الزمالك.

ويمتلك الأهلي حاليا أقوى هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبوه 72 هدفا، وأقوى دفاع في المسابقة، إذ سكنت شباكه 17 هدفا فقط منذ انطلاق المسابقة، ولم يتلق المارد الأحمر سوى هزيمة وحيدة طوال الدوري كانت أمام فريق مصر للمقاصة، كما يفصله عن الإسماعيلي

الوصيف 21 نقطة كاملة، كما يضم الأهلي بين صفوفه هداف الدوري حتى الآن وهو المغربي وليد أزارو برصيد 18 هدفا، ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري.

وبعد حصد لقب الدوري، سيسعى الأهلي هذا الموسم لتحقيق الثلاثية، والتتويج بلقبي كأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ وصل الأهلي لدور الثمانية بكأس مصر، وسيلعب مع الأسيوطي سبورت، كما بلغ الفريق دور المجموعات للمسابقة القارية، وأوقعته القرعة

في مجموعة تضم فرق “الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب البوتسواني”.

وفي مباراة الغد، سيفتقد الأهلي لمجهودات مهاجمه وهدافه المغربي وليد أزارو بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية أمام بتروجيت، فيما سيعود لصفوفه الظهير الأيسر التونسي علي معلول بعد شفائه التام من الإصابة.

أما الزمالك فسيدخل لقاء القمة بأهداف وطموحات مختلفة عن الزمالك..الفارس الأبيض سيسعى لتحقيق الفوز غدا في ظل الموسم المخيب لآمال جماهيره، الذي أهدر فيه فرصة المنافسة على لقب الدوري، وكذلك الوصافة، كما ودع الفريق البطولة الكونفدرالية الإفريقية مبكرا بعدما خرج أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في مفاجأة كبيرة.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 58 نقطة، وهو مهدد أيضا بفقدانه حيث يحتل المصري المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويتبقى له أربع مباريات مؤجلة أمام الأهلي والإسماعيلي والداخلية وإنبي، ويمكن للفريق البورسعيدي خطف المركز الثالث في حال فوزه

بالمباريات المؤجلة.

كما فقد الزمالك فرصة التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، وسيحاول الحفاظ على مركزه الثالث في محاولة للمشاركة بالبطولة الكونفدرالية في الموسم القادم.

يدخل الزمالك مواجهة الغد بروح جديدة مع مديره الفني الجديد خالد جلال الذي تولى المهمة بعد إقالة إيهاب جلال بسبب سوء النتائج، حيث ستكون مباراة الأهلي هي الثالثة لخالد جلال هذا الموسم بعد التعادل مع المقاولون بدون أهداف والفوز على الأسيوطي بنتيجة 2-1.

وسيبحث الزمالك عن الفوز على الأهلي لاستعادة الثقة قبل استئناف مشواره في بطولة كأس مصر، حيث سيلتقي مع الإنتاج الحربي في دور الثمانية، كما ينتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، في حال تخطي عقبة الإنتاج.

ويغيب عن الزمالك في لقاء القمة حارسه الأساسي أحمد الشناوي، ومؤيد العجان وعماد فتحي بسبب الإصابة، بجانب محمد إبراهيم وحازم إمام بداعي الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، ومحمد عبد الغني للإيقاف بعد حصوله على ثلاثة إنذارات.

كما استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، كلا من محمد أشرف روقة وأحمد داودا وأحمد توفيق ومحمد الشامي وأحمد رفعت لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك 18 لاعبا، وجاءت كالتالي، “محمود جنش وعمرو صلاح في حراسة المرمى، وحمدي النقاز وإسلام جمال ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح في الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومعروف يوسف ومحمود دونجا ومحمد عنتر وأيمن حفني وعبد الله جمعة وأحمد مدبولي في الوسط، وكاسونجو كابونجو وباسم مرسي ويوسف أوباما في الهجوم”.

وتشهد مباراة القمة 116، حدثا فريدا، بعدما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمد الحنفي، وذلك بعد فترة غياب طويلة للتحكيم المصري عن مباريات القمة.

ويعاون الحنفي في إدارة المباراة، كل من سمير جمال وعبد الفتاح عريشة، بالإضافة إلى الحكم الرابع سامح فاروق، والثنائي أمين عمر وسعيد حمزة حكمان إضافيان.