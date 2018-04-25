سوهاج -أ ش أ

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إن حملة القضاء على فيروس (سى) التي انطلقت في 8 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على الفيروس بحلول عام 2020 قدمت خدماتها ل6 آلاف و278 مواطنا بالمراكز التي تستهدفها الحملة.

وأوضح المحافظ – في تصريح اليوم الأربعاء – أن الحملة انطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بمراكز سوهاج وجرجا والبلينا وطهطا ودار السلام وجهينة وساقلته والمراغة وأجرت التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة لافتا إلى أنه تم الكشف على 594 مواطنا بمركز سوهاج و1681 مواطن بمركز جرجا و37 بمركز البلينا و885 مركز طهطا و743 بمركز دار السلام و868 بمركز جهينة و892 مواطن

بمركز ساقلته و238 بمركز المراغة وجاري المتابعة المستمرة لأعمال القوافل بجميع نواحي المحافظة.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية المختلفة بضرورة التنسيق مع مسئولي مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية والمجتمع المدنى للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وإزالة أية معوقات أمام عمل الحملة مؤكدا أن المحافظة حريصة على صحة المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على فيرس سي.