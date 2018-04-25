رام الله-أ ش أ

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- على قرار بإقامة وحدات سكنية استيطانية على أراضي بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

واوضح ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية – في تصريح اليوم – إن حكومة الاحتلال أعلنت عن القرار من خلال الصحف والمواقع الإخبارية العبرية، والقاضي بإقامة وحدات استيطانية في قطعة رقم 91 في منطقة خلة الفحم من أراضي بلدة الخضر.

وأشار بريجية إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون مؤقتة للمستوطنين، الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “هتافوت” المقامة على أراضي المواطنين في الخضر، ولافت إلى أن الاحتلال قام في السابق بوضع اليد على الأرض وتجريفها وشق طرق فيها.