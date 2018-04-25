اخبارمصر- هند بدارى

أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد اليوم انتظام حركة سير القطارات على جميع خطوط الهيئة وأنه يتابع حركة القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات

كما أكد رئيس الهيئة أنه تم تكثيف مرور مديرى المناطق على مستوى قطاعات الهيئة والاستعداد لمجابهة أى أعطال طارئة نتيجة سوء الأحوال الجويه وسقوط الأمطار بالإضافة إلى المرور المفاجئ للقيادات فى جميع الأوقات و المناطق للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والأمان لحركة مسير القطارات

واضاف انه تم تخصيص خطوط اتصال لاستقبال أى شكاوى من الركاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى أعطال من أجل سرعة حلها وهى أرقام :

01220008806 و01220008807 و01274422925 و0225753555 و147