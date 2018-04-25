مدريد - أ ش أ

كشف استطلاع أجرته صحيفة “ماركا” الاسبانية ونشرت نتائجه اليوم (الأربعاء) تأييد 64 بالمئة، من رواد الصحيفة، إمكانية تتويج نجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، رغم الحضور القوي للنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين يستحوذان عليها، في آخر 10 سنوات.

في حين استبعد 36 بالمئة، من المشاركين، الذين تخطى عددهم، 5 آلاف شخص، قدرة الفرعون المصرى على الفوز بها.

وكان صلاح، قد تألق أمس، بتسجيله هدفين وصناعة هدفين آخرين، في انتصار فريقه 5-2 على ضيفه روما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق صلاح، العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، وتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، كما يتصدر لائحة هدافي البريمييرليج، برصيد 31 هدفا.