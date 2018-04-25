السويس - أ ش أ

أعلن محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد حالة التأهب في الأجهزة التنفيذية بسبب تعرض منطقة العين السخنة لموجة من الطقس السئ وهطول شديد

للأمطار تسببت في إغلاق الطريق الرابط بالسويس والبحر الأحمر ناحية العين السخنة.

وقال محافظ السويس اليوم /الأربعاء/ – إنه طلب من رئيس حي عتاقة وليد شوقي استدعاء موظفي الحي للتعامل الفوري حال حدوث أي مشاكل بسبب موجة الطقس السئ التي تشهدها العين السخنة ونشر قوات تأمين الطرق ومرور السويس بامتداد طريق (السويس – العين السخنة) حتى منطقة الزعفرانة لإلزام قائدي السيارات بالتوقف عن السير تجنباk لوقوع حوادث مرورية.

وأضاف أن غرفة عمليات محافظة السويس تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية تطورات الحالة الجوية لاتخاذ القرارات المناسبة حفاظاk علي سلامة المواطنين .

من جانبه أوضح مدير إدارة مرور السويس العميد محمد عبد الله رشاد أنه تم إغلاق طريق السويس – العين السخنة بداية من الكيلو 60 لحين تحسن الأحوال الجوية.