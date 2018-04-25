اخبارمصر - احمد عوض

تمكن ضباط قسم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر من إلقاء القبض على 5 موظفين بمستشفى الغردقة العام بتهمة إختلاس المال العام تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حسام كمال مدير امن البحر الأحمر تلقى إخطارًا المقدم احمد شلبي رئيس قسم الأموال العامة بالبحر الأحمر يعاونه الرائد مصطفي حلمي بوجود شبهه إختلاس وإضرار بالمال العام بقسم الأسنان بمستشفي الغردقة العام.

تم تشكيل لجنة من مديرية الصحه والتفتيش المالي بالمديرية المالية، وانتهت بوجود شبه إختلاس وإهدار للمال العام بملغ قدر ب٢٨.٤٠٢ ألف جنيه خلال 4 أشهر وأشارت اللجنة أن المسؤلين عن ذلك ٥ موظفين بالمستشفى العام.