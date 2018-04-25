بروكسل - أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المختلفة من أجل إنهاء الأزمة في سوريا والتوصل إلى حلول جذرية لها، وإنهاء الحرب وعودة اللاجئين الذين وصل عددهم لأكثر من 6 ملايين ونصف يعيشون حالات إنسانية صعبة خارج بلادهم .

وأكد جوتيريش – خلال جلسة للدول المشاركة في مؤتمر مستقبل سوريا ودول الجوار المنعقد في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل – إن “الأوضاع في سوريا إن استمرت على هذا النحو فستهدد السلم والأمن الدوليين، بسبب تواجد العديد من الجيوش والمليشيات مختلفة الجنسيات، والتي تقوم بتأجيج الأوضاع داخل سوريا الأمر الذي سينعكس على المجتمع الدولي”.

وشدد جوتيريش على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وإنما لابد أن يكون سياسيا تشترك فيها جميع الأطراف برؤاهم المختلفة من أجل الحل النهائي للأزمة هناك.