القاهرة- أ ش أ

توجه وفد استثماري من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى النمسا لعقد لقاءات مع مسئولي شركات كبرى هناك; لجذب استثماراتها إلى المنطقة.

واوضح – في بيان للمنطقة الاقتصادية اليوم الأربعاء- ان الزيارة فرصة هامة للترويج لمميزات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

ويعقد الوفد اجتماعات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية النمساوية بخلاف الوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار. وأشار البيان إلى الصلاحيات والسلطات الكاملة التي تتمتع بها المنطقة، ما يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ومن أهم هذه المزايا القوانين والتشريعات المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية وتنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

ويرأس الوفد سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية.