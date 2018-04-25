أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

نجحت مباحث قسم شرطة الشرابية بالقاهرة فى ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا بإجمالى 4 سنوات وغرامات مالية قرابة 5 مليون جنيهاً .

تمكنت مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا من ضبط المدعو/ مدحت ص. ج- سن 27، صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى فى قضايا “تبديد، مبانى” ، بإجمالى حبس 4 سنوات وشهر وغرامات مالية مستحقة بلغ إجماليها 4 مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة جنيها (4,738,300 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.