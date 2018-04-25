برشلونة - أ ش أ

أفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم /الأربعاء/ بأن نادى برشلونة يعيش حالة انقسام بشأن صفقة البرازيلى الشاب آرثر ميلو المتوقع إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة قد اتفق بالفعل على ضم آرثر من جريميو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو بجانب 9 ملايين يورو كمتغيرات كما دفع البلوجرانا 4 ملايين يورو كمقدم من

أجل احتكار خيار تفعيل شراء اللاعب بداية من يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة إن هناك حالة من الانقسام داخل إدارة برشلونة بشأن دفع المبلغ المتبقي (26 مليون يورو) للحصول على آرثر وسط أصوات تطالب بالتراجع عن الصفقة والبحث عن لاعب آخر يتمتع بجسد قوي ويجيد ألعاب الهواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ربما يبحث عن لاعب بنفس المواصفات الجسدية وطول القامة الذي يتمتع به البرتغالي أندريه جوميز والمتوقع رحيله الصيف المقبل بعدما فشل في إثبات نفسه.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الاسماء المرشحة للانضمام لبرشلونة أمثال ثنائي أياكس فرينكي دي يونج ودوني فان دي بيك وفابيان من ريال بيتيس أما الوحيد داخل برشلونة الذي يراهن على نجاح آرثر هو السكرتير الفني روبرت فيرنانديز.