اخبار مصر

تتربع تنورة “الكيس الورقي”(Paperbag Skirt) على عرش الموضة في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة مريحة ولافتة للأنظار.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن تنورة «الكيس الورقي» هي ــ كما يتضح من اسمها ــ تنورة ذات وسط يتم ضمه مثل الكيس الورقي، وغالبا ما تشتمل على حزام لضم الوسط. وتمتاز هذه التنورة بأنها تناسب كل امرأة، وتمنح الوسط مظهراً نحيفاً، فضلاً عن الإحساس بالراحة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن تنورة “الكيس الورقي”تتناغم مع القطع الفوقية ذات القصّة الضيقة، التي تساير خطوط الجسم، مع مراعاة إدخال القطعة الفوقية في التنورة لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.