القاهرة - أ ش أ

تفتتح وزارة الإنتاج الحربي معرضا اليوم للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي، بدار العاملين بمدينة الطور لخدمة أهالي محافظة جنوب سيناء والعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء المجيدة.

ويقدم المعرض – الذي يستمر حتى 10 مايو المقبل – المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي المختلفة من “أدوات الطعام والمائدة” وأجهزة كهربائية من تكييفات وثلاجات، وأفران، ومراوح، ولمبات (ليد)، والواح الطاقة الشمسية.

وأعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار عن تقديم خصومات لأهالى سيناء على كافة المعروضات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.