القاهرة - أ ش أ

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس أكد اعتزاز كل مصري بأرض سيناء الغالية، داعيا أن يحفظها الله من كل سوء وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التقدم والنمو في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل من سكرتير البابا تواضروس.