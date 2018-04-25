القاهرة - أ ش أ

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديده للطاقة اقل تكلفه.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية للتعرف على أهم المستهدفات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو المكارم في بيان اليوم الاربعاء أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.

وأكد أن هذا يأتي في اطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من أجل رفع معدل النمو الصناعي حيث أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17 إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة حيث تم تحقيق 13% نموا صناعيا حاليا.