سوتشي - أ ش أ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاجتماع الدولي التاسع الرفيع المستوى لشئون الأمن الذي نظمته روسيا، وانطلق اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية.

وأكد جوتيريش،خلال خطاب ألقاه وكيله يوري فيدوتوف – لدى افتتاح المؤتمر – تشديده على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمنع الصراعات،قائلا “علينا تكثيف جهودنا لتحديد أولويات منع الصراعات”.

وأفاد مجلس الأمن الروسي بأن هذا المؤتمر الأمني يستغرق يومين ويجمع رؤساء مجالس الأمن ووزراء الدفاع ومساعدي الرؤساء ورؤساء الوزراء إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون من أكثر من 100 دولة.

ومن المقرر أن تركز جلسات المؤتمر على الأمن الإقليمي والدولي، على أن تناقش الأطراف المشاركة في المؤتمر اليوم النقاط الساخنة للمنازعات حول العالم وتطور استراتيجيات الجماعات الإرهابية الدولية، وتكون النقاط الرئيسية المطروحة للمناقشة غدا هي الأمن الرقمي والاتجار بالمخدرات.